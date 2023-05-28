В "Росэнергоатоме" прокомментировали заявление украинской разведки о провокации на ЗАЭС

Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа назвал это попыткой Киева вернуть тему демилитаризации

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Утверждение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины о подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС может быть попыткой вернуть тему демилитаризации станции в повестку. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Одна из наиболее вероятных версий: Украина с помощью этого заявления пытается оказать давление на членов Генассамблеи и Совбеза ООН перед внесением плана гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании условий безопасной эксплуатации ЗАЭС, чтобы вернуться к теме демилитаризации. А Гросси ранее публично признал бесперспективность и ошибочность дальнейшего ее обсуждения", - сказал он. Карчаа отметил, что любое ослабление войск Росгвардии, которая осуществляет охрану станции, "может моментально привести к попытке силового захвата станции".

Карчаа считает, что угроза артиллерийского обстрела станции с украинской стороны по-прежнему существует, Киев готовит к этому мировую общественность и заранее обвиняет в этом Москву. Помимо этого, по его мнению, есть вероятность, что Украина готовит атаку на Россию на уровне международных институтов, в первую очередь МАГАТЭ, для нанесения максимального ущерба ее репутации и возвращения темы демилитаризации в повестку.

Советник гендиректора концерна напомнил, что летом прошлого года украинская сторона также обвиняла Россию в нанесении ударов по ЗАЭС, но после первого визита Гросси на станцию были представлены убедительные доказательства, что именно Украина стреляет по ЗАЭС. Карчаа уточнил, что тогда у Украины и Запада был план, по которому ВСУ ведут огонь по Запорожской АЭС с целью повредить герметичность помещений и емкостей с радиоактивными материалами. Одновременно они планировали сымитировать ядерный взрыв по другую сторону Днепра. "Если бы этот план был реализован, радиационный фон моментально бы изменился. Данные об этом стали бы сразу публичными. Россию обвинили бы в использовании тактического ядерного оружия, что открыло бы дополнительные шлюзы для вовлечения в вооруженный конфликт блока НАТО", - добавил он.

По его словам, заявление ГУР также может быть попыткой надавить на Россию и ослабить боевое охранение на участке линии соприкосновения у Энергодара. "У Украины сейчас нет сил, средств и уверенности в успешности контрнаступления, поэтому они ищут иные способы обострения ситуации для перехвата инициативы и для обретения дополнительных возможностей и создания угроз России", - подчеркнул Карчаа.

Ранее в ГУР выступили с утверждением о том, что Россия собирается устроить масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской АЭС, для этого будет произведен удар непосредственно по территории станции.