РЖД ожидают отечественный высокоскоростной поезд нового поколения в 2027 году

Он будет полностью российского производства, сообщил глава холдинга Олег Белозеров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) продолжает строительство отечественного высокоскоростного поезда и ожидает его получить в 2027 году. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в воскресенье в беседе с Михаилом Ковальчуком в эфире телепередачи "Картина мира" на канале "Культура".

"Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения", - сказал Белозеров.

Глава РЖД подчеркнул, что высокоскоростной поезд будет полностью отечественного производства. На текущий момент разработан дизайн состава и детальная разрисовка предстоящих стадий производства поезда.

"Сегодня мы готовы построить ВСМ [высокоскоростную магистраль]. И мы считаем, что сейчас это нужно. Сейчас самое время", - отметил Белозеров.

Ранее главный инженер РЖД Анатолий Храмцов сообщал, что РЖД совместно с компанией "Синара - транспортные машины" планирует приступить к сборке высокоскоростного поезда в 2026 году. Также холдинг сообщал, что РЖД проводят испытания верхнего строения пути для будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ). Подробная разработка может обеспечить движение поездов на скоростях до 400 км в час. На сегодня опытный участок пути уложен на экспериментальном кольце ВНИИЖТ.

О проекте ВСМ

Время в пути при путешествии по ВСМ Москва - Санкт-Петербург составит 2 часа 15 минут, сообщали ранее Российские железные дороги. Строительство ВСМ потребует выделения средств Фонда национального благосостояния в объеме до 468 млрд рублей, подсчитали в Минтрансе РФ.

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы финансирование проекта ВСМ не предусматривалось, но сам проект планировалось завершить к 2027 году. В РЖД ранее отмечали, что планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а закончить строительство - в 2027 году.