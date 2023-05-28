28 мая, 14:38,
обновлено 28 мая, 14:55

Маккарти заявил, что 28 мая окончательно согласует с Байденом повышение потолка госдолга

AP Photo/ Patrick Semansky
Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти
© AP Photo/ Patrick Semansky

По словам спикера Палаты представителей Конгресса, после этого соответствующий законопроект опубликуют

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что во время предстоящего в воскресенье разговора с американским президентом Джо Байденом окончательно согласует все детали повышения потолка госдолга.

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"Мы просто хотим вновь пообщаться, чтобы окончательно согласовать все формулировки и убедиться в том, что обе стороны согласны с тем, что формулировки соответствуют тому, о чем мы договорились в ходе переговоров. И когда мы сделаем это, мы опубликуем его [законопроект]", - сказал он, выступая перед журналистами в воскресенье. 

Теги:
СШАБайден, ДжоМаккарти, Кевин
© Информационное агентство ТАСС
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