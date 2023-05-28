На Кубани к началу сезона увеличили емкость номерного фонда до 260 тыс. номеров

В Краснодарском крае 10,7 тыс. средств размещения планируют принять за летний сезон порядка 9 млн отдыхающих

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Строительство новых отелей в одном из основных курортных регионов России Краснодарском крае позволило увеличить номерной фонд к началу туристического сезона 2023 года до 260 тыс. номеров. На Кубани 10,7 тыс. средств размещения планируют принять за летний сезон порядка 9 млн отдыхающих, сообщили ТАСС в воскресенье в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

"В летний период в крае будет работать 10,7 тыс. средств размещения общей вместимостью 260 тыс. номеров. За счет строительства новых отелей номерная емкость наших курортов увеличится на более чем на 1 700 номеров. Сейчас отрасль активно готовится к старту летнего курортного сезона. Наша главная задача - предоставление качественных услуг и обеспечение безопасности отдыхающих", - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что 277 отелей и гостиниц региона имеют категории "четыре" и "пять" звезд, пятизвездочных из них порядка 50, по системе "все включено" в этом сезоне будет работать 81 гостиница. В Краснодарском крае убудут работать для отдыхающих 566 пляжей, общая протяженность благоустроенной береговой полосы достигает 115 км.

"С начала года курорты Краснодарского края приняли уже более 3 млн туристов, рост относительно показателей прошлого года 2%. В летний период мы планируем принять порядка 9 млн отдыхающих, как и в прошлый летний сезон", - резюмировали в министерстве.

В период пандемии коронавируса на курорты Краснодарского края начали активно приезжать туристы, которые ранее в течение долгих лет предпочитали отдых на зарубежных курортах. Также возрос спрос на пятизвездочные гостиницы и отели. Ввиду отсутствия массовой конкуренции на рынке туристических услуг в данной категории, некоторые отельеры повышали цены на размещение в таких отелях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что в крае активно ведется строительство гостиниц и отелей для того, чтобы покрыть растущий спрос на отдых в регионе.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Туристический поток на курорты здесь в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.