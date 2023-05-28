Президент Microsoft считает, что США нужна национальная стратегия в сфере ИИ

По словам Брэда Смита, он не видит особого смысла в приостановке на полгода обучения нейросетей

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент компании Microsoft Брэд Смит убежден, что США необходимо разработать национальную стратегию в области искусственного интеллекта (ИИ). Такую точку зрения он выразил в воскресенье в эфире телеканала CBS.

"Я был в Японии три недели назад, и у них есть национальная стратегия в области искусственного интеллекта. Правительство приняло ее. Речь идет не только о разработке и применении [технологий], но и о их регулировании. Мир движется вперед, давайте проследим за тем, чтобы Соединенные Штаты как минимум не отставали от остального мира", - сказал он.

Смит добавил, что не видит особого смысла в приостановке на полгода обучения нейросетей, как того просили в конце марта эксперты в сфере новейших технологий, включая владельца компании Twitter Илона Маска и сооснователя Apple Стива Возняка. Комментируя подписанное ими письмо, глава Microsoft указал, что не видит в этом решении проблемы. "Сначала 12 месяцев уйдет на то, чтобы правительство согласовало, стоит ли брать эту шестимесячную паузу", - убежден он.

"Вместо того чтобы замедлять темпы технологического развития (что, я думаю, будет чрезвычайно трудно сделать, в частности я сомневаюсь, что Китай присоединится к этому), давайте воспользуемся шестью месяцами, чтобы ускориться. Давайте примем исполнительный указ, направленный на американское правительство, в котором правительство само заявит, что будет приобретать услуги искусственного интеллекта только у компаний, которые внедряют протоколы безопасности ИИ. Давайте начнем принимать законы, давайте разберемся, как внедрить добровольные стандарты безопасности", - заявил Смит.

Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть возможность существенно продвинуться в этом направлении в течение этого года и к 2024 году внедрить "защитные механизмы", которые не позволят вводить в заблуждение американских граждан накануне президентских выборов.