СМИ: остановленные АЭС Тайваня могут запустить в случае блокады

Как заявил заместитель главы администрации острова Лай Циндэ, в настоящее время Тайвань импортирует около 80% необходимых ему энергоресурсов

ГОНКОНГ, 28 мая. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ допустил возможность запуска выведенных из эксплуатации АЭС в случае блокады острова. Об этом сообщил в воскресенье тайваньский информационный портал "Ляньхэ синьвэньван".

По его данным, во время поездки Лай Циндэ в Национальный университет Тайваня один из студентов спросил политика о том, что власти планируют предпринять в случае блокады острова и отсутствия возможности импортировать газ и другие энергоресурсы. "В настоящее время соответствующие ведомства прорабатывают план того, как обеспечить возможность использования уже остановленных ядерных реакторов в экстренных ситуациях", - приводит его слова портал.

Как сообщил Лай Циндэ, в настоящее время Тайвань импортирует около 80% необходимых ему энергоресурсов.

Авария на АЭС "Фукусима-1" в Японии в марте 2011 года вызвала серьезную обеспокоенность у 23 млн жителей Тайваня, расположенного на стыке тектонических плит и подверженного частым землетрясениям. Глава администрации Цай Инвэнь еще на этапе своей предвыборной кампании в 2015 году обещала сделать Тайвань полностью безъядерным.

На острове есть три атомных электростанции: две из них - АЭС Цзиньшань и Гошэн - были выведены из эксплуатации, третья - Мааньшань - продолжает работу, однако лицензии на эксплуатацию двух ее реакторов истекут в 2024 и 2025 году. Кроме того, на острове имеется недостроенная АЭС Лунмэнь: она должна была стать самой мощной атомной электростанцией Тайваня, однако первый ее энергоблок после завершения работ был законсервирован, а второй остался незавершенным.