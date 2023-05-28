28 мая, 18:19

Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга не осталось камней преткновения

Президент США подтвердил, что намерен поговорить со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил об отсутствии "камней преткновения" в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране. Об этом в воскресенье сообщил пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос журналистов, остались ли в переговорном процессе камни преткновения, Байден ответил: "Нет". Президент также подтвердил, что намерен поговорить со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в 15:00 (22:00 мск).

"Я собираюсь позвонить Маккарти в три часа, чтобы убедиться в том, что все точки над i расставлены", - приводятся в отчете слова американского лидера.

Как ранее сообщил Маккарти, законопроект, объем которого составляет около 150 страниц, будет опубликован вскоре после этого разговора. Нижняя палата законодательного органа проголосует за инициативу в среду, 31 мая. Затем документ должен одобрить Сенат Конгресса, после чего он отправится на подпись президенту. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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