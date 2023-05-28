Президент Microsoft сравнил развитие ИИ с появлением печатного станка

По словам Брэда Смита, искусственный интеллект "может применяться практически повсеместно"

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Президент компании Microsoft Брэд Смит считает, что появление технологий искусственного интеллекта (ИИ) сопоставимо с изобретением печатного станка в XV веке. Такое мнение он выразил в эфире телеканала CBS в воскресенье.

"В каком-то смысле это все равно что изобретение печатного станка", - сказал он. "Это фундаментальное открытие, которое может помочь нам проводить исследования, узнавать больше, общаться больше, лучше отбирать данные", - сказал он.

Смит добавил, что ИИ "может применяться практически повсеместно", и привел в качестве примера медицину. По его мнению, нейросети могут использоваться для разработки препаратов и диагностики заболеваний, а также помогать сотрудникам таких организаций, как Красный Крест, определять тех, кому больше нужна помощь в условиях стихийных бедствий и обрушения зданий.

При этом глава Microsoft предупредил, что ИИ может приносить не только пользу, и призвал вовремя установить "тормозной механизм". "Всякий раз, когда у вас есть нечто, что в целом может принести пользу, но также может навредить, вы устанавливаете тормозной механизм - предохранительный тормоз, аварийный тормоз. Точно так же мы должны подходить к искусственному интеллекту", - подытожил Смит.