Экспорт товаров из Ирана в РФ вырос на 30% в годовом выражении

ТЕГЕРАН, 29 мая. /ТАСС/. Экспорт товаров из Ирана в Россию увеличился в годовом выражении на 30%. Об этом сообщило в воскресенье агентство ИСНА со ссылкой на данные таможни исламской республики, которые были опубликованы по итогам 1401 года по иранскому календарю, что соответствует периоду с марта 2022 года по март 2023 года.

Согласно статистике, в указанный период Россия закупила у Ирана 1,419 млн тонн товаров на сумму 743,882 млн долларов и поднялась с 11-го на 10-е место в списке крупнейших импортеров республики.