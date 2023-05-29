Мишустин обсудит развитие МСП на заседании правкомиссии

На встрече планируется рассмотреть стратегию по вопросам малого и среднего предпринимательства до 2030 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Ранее встречу анонсировал сам Мишустин. На прошлой неделе в беседе с президентом общероссийской организации "Опора России" Александром Калининым он упомянул, что вскоре планируется правкомиссия по развитию МСП.

"Мы детально рассмотрим стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, где обязательно учтем все предложения, которые в том числе есть у вас", - заверял тогда глава кабмина. Организация "Опора России" помогает выстраивать диалог МСП с властями.

Предыдущее заседание правкомиссии состоялось год назад, оно было приурочено ко Дню российского предпринимательства (26 мая). По его итогам премьер поручил продлить компенсации за использование системы быстрых платежей, проработать идею проектного финансирования для малого и среднего бизнеса, продумать запуск промышленной ипотеки. Он поставил и несколько других задач, касавшихся помощи компаниям.

Встреча с молодыми предпринимателями

Кроме того, как отметили в пресс-службе правительства, в графике Мишустина на понедельник также значится встреча с финалистами всероссийской программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле".

Проект охватывает 62 региона страны. Он включает в себя бизнес-курсы, уроки для школьников и тренинги для студентов, презентации идей и турнир. Цель программы - помочь молодым людям овладеть "предпринимательской грамотностью" и стать частью делового сообщества.

В мероприятиях примут участие первый замглавы кабмина Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников и мэр Москвы Сергей Собянин.