"Эксперт РА" ожидает рост рынка замещающих облигаций до $22-32 млрд к концу года

Сейчас объем рынка составляет $14 млрд

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский рынок замещающих облигаций может вырасти до $22-32 млрд к концу года. Сейчас объем рынка составляет $14 млрд, следует из материалов рейтингового агентства "Эксперт РА".

"После вступления в силу указа президента об обязательном размещении замещающих облигаций сложились условия для стремительного развития этого рынка. Рынок обладает потенциалом к росту более чем вдвое до конца года в зависимости от фактической доли участия российских эмитентов и возможных исключений из обязанности размещать замещающие облигации по согласованию с правительством", - говорится в материалах.

Аналитики отмечают возможности для формирования повышенного интереса к замещающим облигациям не только со стороны текущих держателей еврооблигаций российских эмитентов, но и со стороны новых потенциальных инвесторов на вторичном рынке. Этому могут способствовать повышенные уровни доходностей на замещающие облигации относительно локальных бумаг, высокий уровень кредитоспособности основных потенциальных эмитентов, ограниченность доступа к ценным бумагам с привязкой к иностранной валюте на долговом рынке.

По мнению аналитиков "Эксперт РА", в настоящий момент среди действующих эмитентов замещающих облигаций, а именно ООО "Газпром капитал", ПАО "Лукойл", ПАО "ММК", АО "ХК "Металлоинвест", ПАО "Совкомфлот", ООО "Борец капитал", больше не осталось выпусков еврооблигаций, доступных к замещению. "Количество размещенных замещающих облигационных выпусков равно количеству еврооблигационных выпусков в обращении. Однако база рынка по-прежнему оценивается на достаточном уровне, чтобы рынок замещающих облигаций продолжил демонстрировать существенный рост", - говорится в материалах.

Как отмечают аналитики, без учета секьюритизированных ценных бумаг и структурных финансовых продуктов объем еврооблигаций в обращении, доступных к замещению, оценивается на уровне около $37 млрд. Порядка 46% бумаг в обращении приходятся на пять эмитентов: ОАО "РЖД", ПАО "Московский кредитный банк", АО "ГТЛК", банк "ВТБ", АО "Альфа-банк". По расчетам "Эксперт РА", прошедшие сделки с замещающими облигациями сумели заместить порядка 48% от первоначальных объемов еврооблигаций. При реализации сценария дальнейшего замещения еврооблигаций такими темпами объем рынка замещающих облигаций может увеличиться еще на $17 млрд - до $31 млрд. Однако, подчеркивают аналитики, здесь сохраняется повышенная неопределенность в отношении фактической доли российских держателей в еврооблигациях, а также числа эмитентов, которым может быть позволено не размещать замещающие облигации.

"Мы также ожидаем нормализацию спредов по доходностям между локальными и замещающими бумагами в силу действия сильных фундаментальных факторов для стимулирования спроса на эти бумаги: низкий кредитный риск эмитентов замещающих облигаций с точки зрения уровней кредитного рейтинга; дефицит альтернативных способов инвестирования в активы, номинированные в "твердых" валютах; повышенные уровни доходностей", - считают аналитики.