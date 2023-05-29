Посол ЦАР в РФ сообщил, что автомобили "УАЗ Патриот" планируют собирать в республике

Как отметил дипломат, в Центральноафриканской Республике считают российские машины "достойными" и "очень крепкими"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Автомобили "УАЗ Патриот" хотели бы собирать в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

Отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС, дипломат отметил, что рассматривалось "строительство инфраструктуры, в том числе возведение железной дороги и обычных дорог, также строительство домов".

"После того как они вернулись, уже два или три бизнесмена собираются обратно в ЦАР с конкретными планами по строительству заводов и фабрик", - сказал он.

"УАЗ Патриот", конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги", - добавил посол.