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Соглашение по потолку госдолга США предусматривает его повышение до 2025 года

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Соглашение конгрессменов-республиканцев и Белого дома по бюджету предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Текст законопроекта был опубликован в воскресенье на сайте спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти.

"Временное повышение потолка государственного долга <...> до 1 января 2025 года", - следует из текста документа. В нем уточняется, что "2 января 2025 года будет достигнут" потолок госдолга. Это может привести к возможному дефолту, если правительство не примет чрезвычайных мер или вновь не поднимет лимит задолженности. 

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