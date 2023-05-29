"Известия": в России планируют установить правила работы криптобирж

Как уточнил газете глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, площадки будут использоваться для проведения трансграничных расчетов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правила учреждения и работы криптобирж планируют разработать в России вместо создания национальной криптобиржи. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Аксаков отметил, что вместо создания одной национальной криптобиржи планируется установить правила учреждения и работы таких структур. Депутат пояснил, что биржи будут использоваться для проведения трансграничных расчетов. По его словам, регулировать работу криптобирж, возможно, будет ЦБ, а правила пропишут в законопроекте об экспериментально-правовых режимах.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков рассказал "Известиям", что в Минфине предлагают комплексно регулировать цифровые валюты, найдя компромисс с ЦБ по поводу ввода в правовое поле майнинга и осуществления возможности проводить международные расчеты и обменные операции с криптовалютой в рамках экспериментально-правового режима.

Заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил газете, что в будущем криптобиржи будут организациями, которые помогут во взаимодействии между экспортерами и импортерами и в проведении трансграничных расчетов в цифровых валютах. Через них российские компании смогут расплачиваться, например, за параллельный импорт.