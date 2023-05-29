ЦБ РФ осенью намерен подготовить законопроект по регулированию рынка рассрочки

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаил Мамута отметил, что некоторые операторы устанавливают огромные штрафы за просрочку выплат

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Центробанк России осенью планирует подготовить проект закона, который будет регулировать рынок рассрочки (BNPL, buy now pay later, "покупай сейчас, плати потом") - онлайн-оплату частями за товары и услуги. Об этом пишут "Известия" в понедельник со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаила Мамуту.

"В наших планах осенью подготовить законопроект - именно подготовить, а не принять, поскольку спешки нет, - сообщил Мамута. - Рынок рассрочки пока не такой большой, как может показаться. Он даже несопоставим с рынком микрокредитования, но его потенциал довольно значительный, поэтому регулировать этот сегмент обязательно нужно. Мы видим, что оформление рассрочки очень удобно для людей: нажал на кнопку и можешь выплачивать за товар в несколько приемов".

Рынок нуждается в регулировании для защиты прав потребителей. Случаев, когда права покупателей ущемляются, много. Как пояснил Мамута, некоторые операторы устанавливают огромные штрафы за просрочку выплат.

Он добавил, что пока подробности законопроекта по регулированию рынка рассрочки обсуждаются. "Но есть принципиальный момент: требования к договору рассрочки, которые должны быть установлены в любом случае для всех операторов. Дело в том, что сейчас он может быть вообще любым. Поэтому требования к договору рассрочки надо будет установить в законе, в том числе и требования к операторам рассрочки. Важно, чтобы этот договор защищал потребителя", - сказал он.

В числе требований, по его словам, рассматривается введение периода, когда потребитель может отказаться от рассрочки, а также ограничений по размеру штрафов за просрочку выплаты и запрета на передачу оператором прав на получение выплат, например, коллекторам.