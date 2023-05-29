В Минприроды поддержали предложение Приморья о регулировании оборота кедрового ореха

Также прорабатываются нормативы заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов для собственных нужд

ТАСС, 29 мая. Глава Минприроды Александр Козлов поддержал предложение о регулировании оборота кедрового ореха в Приморье. Об этом он сообщил в понедельник в интервью "Российской газете".

"Конечно, поддерживаем, - сказал Козлов, отвечая на вопрос об отношении министерства к инициативе приморских властей об изменениях в регулировании оборота кедрового ореха. - Ведь от кедрового ореха напрямую зависит состояние популяции диких кабанов - кормовой базы амурского тигра".

Глава Минприроды РФ добавил, что решение о передаче полномочий регионам на выдачу лицензий для сбора ореха также будет поддержано. "Коллеги предлагают установить нормативы заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов для собственных нужд и определять места для их сбора. Регион разработал проект федерального закона, его рассмотрели на комиссии Совета законодателей Совета Федерации. Получены замечания, прорабатываем их", - отметил министр.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил запретить экспорт неочищенного кедрового ореха и передать полномочия регионам на выдачу лицензий на его сбор. Он отметил, что сейчас этот ресурс экспортируют, очищают, а затем он снова поступает в регион, но уже в 5-6 раз дороже. В октябре 2022 года депутаты края направили предложения по корректировке федерального законодательства в этой области, среди которых, в частности, допуск к конкурсам на заготовку только компаний, имеющих мощности для переработки ресурса, а также введение штрафов до 1 млн рублей за нарушения.

Кедровые леса обладают уникальной природной ценностью, являются кормовой базой для копытных животных, которые обеспечивают пропитание амурского тигра и дальневосточного леопарда.