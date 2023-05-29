В Китае предложили создать транспортный маршрут с использованием портов Хабаровского края

Он будет проходить по реке Амур

ХАБАРОВСК, 29 мая. /ТАСС/. Китайская делегация в ходе визита в Хабаровский край предложила создать транспортный маршрут по Амуру с использованием портов региона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства по итогам визита в регион делегации из провинции Хэйлунцзян во главе с заместителем губернатора провинции Ван Исинем.

В ходе поездки китайские официальные лица посетили Комсомольский и Николаевский торговые порты. "Глава китайской делегации <...> подчеркнул, что Хабаровский край и провинция Хэйлунцзян имеют большой потенциал в наращивании двустороннего сотрудничества. В связи с этим китайская сторона предложила несколько совместных проектов. Один из них - развитие комбинированного транспортного маршрута "река - море" с использованием Комсомольского и Николаевского портов", - говорится в сообщении.

В правительстве Хабаровского края отметили, что Россия принимает серьезные меры по увеличению пропускной и провозной способности как Транссиба, БАМа, так и портовых мощностей Дальнего Востока.

"Для развития транспортного коридора с провинцией Хэйлунцзян потребуется дополнительная проработка вопроса с федеральным центром - Минтрансом России и Федеральной таможенной службой. Достигнутые договоренности могут лечь в основу межправительственного соглашения. Площадкой для подписания такого соглашения может стать Восточный экономический форум во Владивостоке", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Хабаровского края Марии Авиловой.

Стороны также подчеркнули значимость дальнейшей работы по освоению острова Большой Уссурийский, создания на нем грузо-пассажирского пункта пропуска и международной территории опережающего развития.