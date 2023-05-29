"Известия": сотово-спутниковая сеть связи может появиться в России к 2035 году

Предполагается, что система охватит всю страну и будет резервировать телевещание, передает газета

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотово-спутниковая сеть связи для выхода в интернет и отправки сообщений экстренным службам может появиться в России к 2035 году. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на проект стратегии развития отрасли связи на 2024-2035 годы.

Согласно проекту, к 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна.

Документ также предполагает, что на базе этой группировки к 2035 году будет создана гибридная система связи, покрывающая всю страну интернетом и резервирующая телевещание, пишет газета. Отмечается, что эти услуги будут доступны на автотрассах, в Арктической зоне и на Северном морском пути.

"Стратегия еще разрабатывается, поэтому в текст документа в настоящий момент вносятся корректировки. Перечисленные инициативы - это предложения от рабочей группы по фиксированной связи. Они требуют обсуждения, после чего будет принято решение по их включению в итоговый документ", - приводят "Известия" комментарий Минцифры.