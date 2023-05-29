Почти половина опрошенных россиян откладывают деньги на будущее своих детей

Для оплаты образования в вузе или колледже откладывают 32% респондентов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Почти половина (45%) опрошенных россиян откладывают деньги на будущее своих детей, в основном на образование и покупку недвижимости, выяснили страховая компания "Росгосстрах жизнь" и банк "Открытие" в ходе совместного опроса (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Абсолютное большинство россиян уверены, что нужно финансово поддерживать собственных детей даже после их совершеннолетия. Почти половина опрошенных (44%) считают, что помогать важно всегда, когда потребуется помощь, 31% готов давать деньги только в сложной жизненной ситуации, а 15% - в период учебы. При этом 10% не считают целесообразным поддерживать своих совершеннолетних детей, поощряя их самостоятельность, или еще не думали об этом", - указано в опросе.

Отмечается, что для оплаты образования в вузе или колледже откладывают 32% россиян, для покупки недвижимости - 24%, для подарка на свадьбу - 13%, для формирования стартового капитала - 12%. При этом большинство из тех, кто откладывает деньги на будущее детей, верят, что эти вложения окупятся в будущем - финансово (47%) или нематериально (43%).

Чаще всего (33%) респонденты откладывают на будущее своих детей 5-10% от регулярных доходов. До 5% от финансовых поступлений - 21% родителей, 10-20% - около четверти (24%) опрошенных и больше 20% - почти столько же респондентов (22%).

Как выяснилось, респонденты в большинстве случаев (37%) предпочитают копить деньги на будущее своих детей небольшими равными долями ежемесячно. 29% - раз в квартал, а каждый пятый (20%) - раз в полгода. 14% - еще реже: раз в год или не регулярно, по возможности.

Опрос 1 255 респондентов проведен во всех регионах России в апреле-мае 2023 года.