СДЭК открыл в Китае складской комплекс на фоне увеличившегося товарооборота

Решение позволит российскому бизнесу упростить закупку товаров в КНР для реализации в России, а также в других странах, отметил логистический оператор

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Логистический оператор "СДЭК" открыл фулфилмент-центр в китайском Шанхае, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Решение принято на основании увеличившегося товарооборота РФ и КНР и позволит российскому бизнесу упростить закупку товаров в Китае для реализации в России и в других странах, отметили в СДЭК.

"Решение об открытии склада в Китае было принято [в том числе] на основании <...> многочисленных запросов клиентов СДЭК, которые покупают в Китае товары и реализуют их в России и странах СНГ", - сообщил логистический оператор.

Фулфилмент-центры предназначены для оказания комплекса складских услуг в интересах интернет-магазинов (хранение и доставка товаров, отгрузка на маркетплейсы). Такие склады СДЭК открыты уже в шести странах, это Россия, Италия (Милан), Азербайджан (Баку), Казахстан (Алма-Ата), Белоруссия (Минск), и теперь - Китай.

Партнерами СДЭК в Китае стали два крупнейших местных перевозчика: SF Express, работающий по линии быстрой курьерской доставки и малогабаритных грузов и Deppon (крупные магистральные перевозки до 10 тонн).

Тем не менее у фулфилмента СДЭК в Китае есть ограничения, это особые экономические зоны - Гонконг, Макао и Тайвань, предупреждает представитель "СДЭК фулфилмент" в Шанхае Владимир Бурба. "Доставка груза отсюда на основную (континентальную - прим. ТАСС) территорию Китая уже является импортом. Поэтому "СДЭК фулфилмент" не работает с этими территориями", - приводит его комментарий пресс-служба компании. Таким образом, перевозку товаров в Гонконг СДЭК может осуществлять только как служба доставки, а не в качестве фулфилмент-оператора, отметил Бурба.

Также компания отмечает, что привозить в Россию некоторые категории товаров нельзя, это касается БАДов и лекарственных препаратов и связано с особенностями таможенного оформления.