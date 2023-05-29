Московскую неделю предпринимательства посетили более 50 тыс. человек

В рамках программы впервые прошел форум Moscow Export Day

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек посетили Московскую неделю предпринимательства, которая проходила в столице с 22 по 28 мая. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Впервые в рамках программы прошел форум Moscow Export Day. Эксперты по внешней экономике, предприниматели и наши партнеры из Аргентины, Мексики, Вьетнама, Индонезии и других стран обсудили новую логистику, перспективы экспорта московских товаров, услуг", - написал мэр.

В рамках Московской недели предпринимательства было запланировано свыше 10 мероприятий на более чем 25 локациях города. В программе также были ярмарки товаров "Сделано в Москве", экскурсии на московские предприятия проекта.

ТАСС является генеральным информационным партнером Московской недели предпринимательства.