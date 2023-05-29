"Ъ": американская TJX перестала быть совладельцем российской Familia

Кому перешла доля TJX Companies, не сообщается

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Американская корпорация TJX Companies (TJX) продала свою долю в Familia Trading S.a.r.l - головной структуре российской сети формата off-price Familia. Об этом сообщает "Коммерсантъ" в понедельник со ссылкой на отчетность TJX Companies за 2022 год.

Информация о том, кому перешла доля TJX Companies, не раскрывается. В американской компании и Familia на запрос газеты не ответили.

Год назад TJX Companies заявляла, что планирует выйти из бизнеса Familia из-за специальной военной операции на Украине. Тогда компания готова была списать свою долю в российской сети в размере $218 млн, пишет "Коммерсантъ".

Осенью 2019 года TJX Companies приобрела за $225 млн 25% российской компании Familia. Тогда в корпорации отметили, что такая инвестиция позволяет выйти на "обладающий значительным потенциалом роста российский рынок".

О ретейлерах

Familia - off-price ретейлер, который насчитывает более 275 магазинов по всей России. Компания основана в 2000 г. и стала пионером российского рынка off-price. Familia предлагает покупателям в 90 городах России широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома.

TJX Companies, Inc. (TJX) - мировой off-price ретейлер. На конец 2018 г. компания владела более 4 тыс. 300 магазинами в 9 странах, тремя интернет-магазинами и имела около 270 тыс. партнеров. Выручка компании за 2018 год составила $39 млрд.