Главы ЦБ Белоруссии и России обсудят выполнение союзных программ

Ожидается, что стороны рассмотрят ход реализации мероприятий союзных программ

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур в понедельник обсудят выполнение союзных программ, а также проект соглашения о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Переговоры пройдут в рамках заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России.

"Стороны рассмотрят ход реализации мероприятий союзных программ, разработанных в целях выполнения основных направлений по реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также проект соглашения между правительствами и центральными банками Беларуси и России о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком", - сообщает агентство БелТА со ссылкой на Нацбанк Белоруссии.

Речь также пойдет об экономической ситуации в двух странах и итогах работы банковских систем в первом квартале 2023 года.

В Нацбанке Белоруссии уточнили, что 30 мая пройдет заседание Консультационного совета по валютной политике центральных банков государств Евразийского экономического союза с участием глав центральных банков Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и замглавы центрального банка Армении.