В Дубае намерены сделать общественный транспорт экологически чистым к 2050 году

Как сообщило Управление дорог и транспорта, принятая им стратегия позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 млн тонн и сэкономить почти $9 млн

ДУБАЙ, 29 мая. /ТАСС/. Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) приняло стратегию, в соответствии с которой весь общественный транспорт в эмирате должен достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Как сообщило RTA в воскресенье, стратегия позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 млн тонн и сэкономить почти $9 млн по сравнению с текущими показателями.

Стратегия RTA предполагает перевод 10% городских автобусов на электрические или водородные двигатели к 2030 году. Затем власти Дубая намерены каждые пять лет вдвое увеличивать долю таких автобусов, чтобы к 2045 году 80% парка работало на экологически чистой энергии. Планируется, что к 2050 году автобусы в Дубае не будут вырабатывать парниковые газы. RTA также намерено к 2050 году перевести на экологически чистые источники энергии все школьные автобусы, такси и лимузины.

Помимо этого, стратегия охватывает модернизацию зданий и усовершенствование системы управления бытовыми отходами. Так, к 2030 году власти Дубая намерены оснастить солнечными батареями 74% зданий и других сооружений RTA, к 2035 году - 83%, к 2045 году - 100%. Что касается утилизации мусора, к 2030 году планируется перерабатывать все бытовые отходы в эмирате, то есть мусор не будет вывозиться на свалки.

В 2021 году ОАЭ обнародовали свою стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение экологически чистых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в развитие таких проектов. Кроме того, в этом году в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.