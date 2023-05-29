Жапаров заявил, что ЕАЭС в сложных условиях внешних факторов доказал жизнеспособность

Президент Киргизии отметил роль союза в развитии экономического сотрудничества, повышения уровня жизни граждан и создания устойчивого развития в регионе

БИШКЕК, 29 мая. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), несмотря на давление ряда внешних факторов, сумел доказать устойчивость. Об этом в понедельник в обращении по случаю годовщины создания ЕАЭС заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"На сегодня союз - это состоявшийся проект, который в сложных условиях влияния внешних факторов убедительно доказал жизнеспособность", - сказал он. По словам президента, ежегодно 29 мая отмечается "значимость союза" и его важная роль в развитии экономического сотрудничества, повышения уровня жизни граждан и создания устойчивого развития в регионе. "Евразийский экономический союз стал мощным механизмом, способствующим сближению общих целей и укреплению нашего взаимодействия, что позволяет нам достичь новых высот в сотрудничестве", - отметил Жапаров.

Он напомнил, что республика вступила в организацию в 2015 году, сделав "решительный шаг в сторону совместного развития и углубления интеграции во всех секторах экономики".

Наряду с Киргизией в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия и Казахстан.