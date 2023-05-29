29 мая, 06:29

ЕАБР считает, что потенциал снижения ставки рефинансирования в Белоруссии почти исчерпан

Согласно выводам экспертов, в ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) считают, что потенциал снижения ставки рефинансирования в Белоруссии почти исчерпан.

"В ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен, что будет формировать годовую инфляцию ниже 4-5%, - отмечают аналитики ЕАБР в опубликованном в понедельник отчете. - Однако восстановление потребительского спроса и сохранение высоких темпов роста рублевой денежной массы свидетельствуют о том, что потенциал снижения ключевой ставки близок к исчерпанию".

В ЕАБР напомнили, что с 31 мая Национальный банк Белоруссии снижает ставку рефинансирования с 10% до 9,75%. "В условиях отсутствия шоков Нацбанк продолжает смягчение монетарной политики, как это и предполагалось аналитиками ЕАБР. Это пятое снижение ставки с начала года. Основным фактором выступает замедление годового роста цен. Как уже отмечалось инфляция уменьшилась с 6% год к году в марте до 4,7% в апреле", - указывают аналитики.

Власти Белоруссии предусматривали по итогам 2023 ставку рефинансирования в размере 10-11% годовых. 

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© Информационное агентство ТАСС
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