В Грузии планируют ввести дополнительную пошлину на импорт муки

Глава министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия отметил, что введение новых мер направлено на повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Грузии рассматривают возможность введения временной пошлины на импорт пшеничной муки для поддержки местных производителей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"На следующей неделе правительству будет представлен проект постановления, согласно которому на импорт муки будет установлена дополнительная пошлина сроком на пять месяцев. Мы всегда будем наблюдать за ситуацией на рынке и будем делать соответствующие шаги. Еще раз объясню, что нашей главной задачей является сохранение цен на хлеб", - приводит пресс-служба слова министра Отара Шамугии.

Как отметил министр, введение новых мер направлено на повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы. Планируется, что дополнительная пошлина будет задействована с 10 июня.

Ранее грузинские фермеры, занимающиеся выращиванием пшеницы, не раз проводили акции протеста, выражая недовольство тем, что из-за ввоза в страну дешевой муки и пшеницы они не могут реализовывать свою продукцию.

Грузия сама себя обеспечивает пшеницей лишь на 15% от общего количества употребляемой продукции. Остальное приходится на импорт. Главным поставщиком пшеницы является Россия. В 2022 году Грузия импортировала из РФ более 184 тыс. тонн пшеницы. Далее следуют Казахстан и Украина. Власти Грузии не раз заявляли, что в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы до 50% от потребляемого количества.