В Новосибирской области не ожидают снижения урожая на фоне дефицита осадков

По словам замглавы регионального Минсельхоза Андрея Шинделова, аграрии нарастили темпы полевых работ до более 100 тыс. га в сутки

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области не прогнозирует снижения урожайности на фоне сложившегося в регионе дефицита осадков, сообщил ТАСС в понедельник замглавы регионального Минсельхоза Андрей Шинделов.

"Запасы влаги под яровыми зерновыми культурами в центрально-восточной зоне региона пока сохраняются на оптимальном уровне при качественно проведенных агротехнических мероприятиях. Производимая аграриями адаптация технологий посева под сложившиеся погодные условия позволит достигнуть планируемых показателей посевных площадей при запланированной урожайности", - рассказал замминистра.

Шинделов отметил, что урожайность сельскохозяйственных культур зависит от многих факторов: погодных условий в период критических фаз роста растений, правильного предшественника, запаса влаги в почве, содержания питательных веществ, минеральных удобрений, засоренности посевов и наличия вредителей. В конце апреля глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко сообщал, что посевная кампания в регионе может стартовать позже в 2023 году из-за глубокого промерзания почвы, которое вызвано аномальными морозами в ноябре-декабре.

Как рассказал Шинедлов, сейчас аграрии нарастили темпы полевых работ до более 100 тыс. га в сутки. Засеяли уже более 1,55 млн га посевной площади - это 75% от плана, 41 хозяйство завершило весенний сев в благоприятные агротехнические сроки. "Главный фактор - растущая с каждым годом техническая оснащенность хозяйств и заранее подготовленная материально-техническая база", - подчеркнул замминистра.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. В 2023 году затраты на посевную выросли в регионе на 7% и составляют 16,6 млрд рублей. Площадь посевов в области в 2023 году составит 2,35 млн га.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщал, что дефицит осадков за апрель и первую половину мая фиксируется в шести регионах России, в том числе в Новосибирской области.