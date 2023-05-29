Индекс Мосбиржи превысил 2 700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года

Индекс РТС прибавлял 1,13%, достигая 1 067,53 пункта

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже в понедельник превысил отметку 2 700 пунктов впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,58%, до 2 697,46 пункта, а затем перешел к росту до 2 705,13 пункта (+0,86%). В то же время индекс РТС прибавлял 0,51% и составлял 1 060,98 пункта.

К 10:31 мск индекс Мосбиржи немного ускорил рост и прибавлял 0,98%, достигая 2 708,21 пункта. Индекс РТС растет на 1,13% и находится на уровне 1 067,53 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,15%, до 79,94 руб., евро рос на 0,24%, до 85,89 руб., юань терял 0,19%, опускаясь до 11,282 руб.