Кабмин продлил до 30 ноября действие квот на вывоз из России минеральных удобрений

Общий объем квоты составит более 16,3 млн т

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление действия квот на вывоз из РФ минеральных удобрений, сообщается в понедельник на сайте кабмина.

"Квоты будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Общий объем экспортной квоты составит более 16,3 млн т. Распределить объем между экспортерами поручено Минпромторгу. При этом квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, отметили в кабмине.

Аналогичные меры правительство приняло в декабре прошлого года - тогда были установлены нетарифные ограничения, действующие с 1 января по 31 мая 2023 года. На данный момент их объем составляет 12,6 млн т. "Однако в связи с полным обеспечением удобрениями внутреннего рынка еще одним постановлением действующие квоты на вывоз карбамида, аммиачной селитры, сложных NPK-удобрений и моноаммонийфосфата увеличены почти на 2 млн т", - подчеркнули в правительстве.

Отмечается, что эта мера позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции.