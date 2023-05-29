Лукашенко назвал ЕАЭС мощным фактором устойчивости в период турбулентности

Белорусский президент уверен, что совместными усилиями странам союза удастся в полной мере реализовать потенциал организации

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидеров государств - членов ЕАЭС с Днем Евразийского экономического союза, отметив, что евразийская интеграция является мощным фактором устойчивости и роста экономики в период турбулентности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"В нынешний период острой геополитической и экономической турбулентности приверженность евразийской интеграции является мощным фактором устойчивости, роста экономики и социальной стабильности", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями и действиями в духе союзничества и солидарности странам ЕАЭС удастся в полной мере реализовать потенциал организации.

По словам Лукашенко, решение об учреждении ЕАЭС, принятое в 2014 году, стало судьбоносным для государств-членов. "Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что союз успешно прошел этап становления и является значимой международной организацией, авторитет которой на глобальном уровне неуклонно повышается", - говорится в поздравлении.