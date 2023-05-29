Вклад МСП в ВВП России по итогам 2022 года может превысить 30 трлн рублей

По словам президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Калинина, растут и налоговые отчисления, которые увеличились с 3,2 трлн рублей в 2020 году до 4,7 трлн рублей в 2022 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вклад малого и среднего бизнеса (МСП) в экономику РФ по итогам 2022 года может превысить 30 трлн рублей, написал в своем Telegram-канале президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Вклад МСП в экономику России в абсолютных цифрах растет существенными темпами: в 2020 году вклад МСП в ВВП РФ составил 22,2 трлн рублей, в 2021 году - 26,5 трлн рублей, по итогам 2022 года ожидается, что вклад МСП в ВВП превысит 30 трлн рублей", - сообщил Калинин.

По его словам, растут и налоговые отчисления от МСП, которые увеличились с 3,2 трлн рублей в 2020 году до 4,7 трлн рублей в 2022 году. "Динамика по занятости в МСП также демонстрирует хорошие показатели. Сейчас в МСП, с учетом самозанятых, занято около 28 млн человек, то есть национальная цель, поставленная президентом России, по обеспечению легальной занятости в МСП 25 млн человек к 2030 году уже выполнена с превышением и досрочно",- отметил Калинин. Он добавил, что доля МСП в ВВП России в последние годы остается стабильной, немногим превышая 20% (20,3% по итогам 2021 года).

"Для опережающего развития МСП предпринимателям необходимо значительно увеличить инвестиции в этом секторе, в технологическое развитие МСП, в кадры. Малый и средний бизнес должен массово выходить со своей продукцией на зарубежные рынки, - доля экспорта МСП в общем объеме экспорта хотя и растет, но должна быть существенно выше, чем сейчас", - подчеркнул Калинин.