Лукашенко обсуждает с Набиуллиной взаимодействие в банковском секторе Белоруссии и России

В Белоруссии 29-30 мая пройдут заседания Межбанковского валютного совета ЦБ двух стран, а также Консультационного совета по валютной политике центральных банков государств - членов ЕАЭС

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проводит встречу с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Рабочая неделя [Лукашенко] начинается с глобальных вопросов финансовой сферы и взаимодействия в банковском секторе РБ и РФ. Во Дворце глава Центробанка России Эльвира Набиуллина", - говорится в сообщении.

29-30 мая в Белоруссии пройдут заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и РФ, а также Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков государств - членов ЕАЭС.