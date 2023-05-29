Совет директоров "Абрау-Дюрсо" предложил направлять на дивиденды 35% от прибыли

Основной акционер ГК Борис Титов выразил уверенность в том, что средства для развития удастся найти другими способами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров группы компаний "Абрау-Дюрсо" предложил направлять на дивиденды 35% от прибыли, сообщил ТАСС основной акционер ГК Борис Титов.

"Совет директоров предложил увеличить дивиденды с 25% до 35% прибыли. С учетом того, что EBITDA "Абрау-Дюрсо" растет, получается немаленькая сумма дивидендов. Хотя моя позиция всегда заключалась в том, что главное - инвестиции в развитие компании. <…> Но акционеров надо уважать, поэтому - может, и в ущерб темпам роста - в конце концов я согласился. Уверен, что сможем найти средства для развития другими способами", - сказал Титов.

Ранее президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов заявлял, что компания намерена сохранять дивидендную политику и направлять на выплаты 25% от прибыли.

Совет директоров группы компаний "Абрау-Дюрсо" ранее рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2023 года в размере 601,7 млн рублей из расчета 6,14 рубля на акцию. По итогам 2022 года было рекомендовано выплатить дивиденды в размере 18,6 млн рублей (0,19 рубля на акцию), а оставшуюся сумму в размере 82,6 тыс. рублей оставить нераспределенной.

По итогам 2021 года компания выплачивала дивиденды в размере 3,44 рубля на обыкновенную акцию, всего на выплаты было направлено более 337,1 млн рублей.

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.