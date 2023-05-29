Заполярье дополнительно направит 100 млн рублей на программу "Свой дом в Арктике"

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, реализацию проекта планируют продолжить в 2024 году

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Порядка 100 млн рублей дополнительно направят в 2023 году на субсидию при постройке или покупке дома или домокомплекта в Мурманской области по программе "Свой дом в Арктике". Об этом в понедельник сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Понятно, что лимиты [финансирования] исчерпаны, которые мы планировали, но очень много людей готовят документы, поэтому мы зафиксируем, что мы продолжим принимать документы до 1 июля этого года и дополнительно выделим на эти цели 100 млн рублей", - сказал Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Глава Заполярья добавил, что программа субсидирования строительства "Свой дом в Арктике" пользуется большой популярностью у жителей региона, ее планируется продолжить и в 2024 году.

Вице-губернатор Алексей Лыженков во время своего доклада пояснил, что субсидия в рамках программы "Свой дом в Арктике" - одна из самых оперативных мер поддержки, так как от подачи заявления до решения о выдаче сертификата проходит не более 10 рабочих дней.

"В 2022 было выдано сертификатов на общую сумму 200 млн рублей, в 2023 году выдано сертификатов на сумму уже 380 млн рублей с учетом дополнительных средств из резервного фонда. Всего с момента запуска программы принято 513 заявок, выдано 425 сертификатов", - сказал Лыженков.

Как следует из данных его презентации, благодаря программе построили 67 домов. Основными получателями выплаты стали многодетные семьи, работники организаций Заполярья и участники программы "Гектар Арктики". В приоритетном порядке сертификаты получили ветераны боевых действий, участники СВО и их семьи.

Программа субсидирования строительства "Свой дом в Арктике" начала реализовываться в Мурманской области 5 июля 2022 года. Жители региона могут получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта.