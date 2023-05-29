29 мая, 08:22

В Грузии уровень бедности в 2022 году достиг рекордно низкой отметки

Доля населения страны, находящегося за чертой бедности, составила 15,6%, что на 1,9 п.п. ниже показателя за 2021 год

ТБИЛИСИ, 29 мая. /ТАСС/. Доля населения Грузии, находящегося за чертой бедности, сократилась по итогам 2022 года до 15,6%, что на 1,9 п.п. ниже показателя за 2021 год и является рекордно низким уровнем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Национальной службой статистики Грузии.

"В 2022 году доля населения, находящегося ниже абсолютной черты бедности, снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,9 п.п. и составила 15,6%", - говорится в сообщении статистической службы.

По ее данным, в 2022 году уровень бедности снизился во всех возрастных категориях, при этом самый большой процент - 20,4% - отмечается среди граждан младше 18 лет. Согласно приведенной диаграмме, бедность в Грузии вдвое снизилась за последние 10 лет. В 2012 году доля граждан, находящихся за чертой бедности, составляла 30%. Затем этот показатель снижался все последующие годы, за исключением коронавирусного 2020 года, когда с 19,5% он вырос до 21,3%, но снизился до 17,5% в 2021 году.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что в стране уровни безработицы и бедности находятся на историческом минимуме. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация