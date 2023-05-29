В Приморье на обновление теплосетей в 2023 году направят почти 2 млрд рублей

Ремонтные работы проведут на всех теплоисточниках региона

ТАСС, 29 мая. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) направит почти 2 млрд рублей на обновление теплосетей в 2023 году, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Всего энергетики ДГК направят на обновление оборудования в 2023 году почти 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Энергетики ДГК приступили к ремонтным работам на генерирующем оборудовании по всему краю. В ремонт выведены все теплоисточники региона, на многих работы начались еще весной.

На ТЭЦ "Восточная" ремонтная программа стартовала в апреле. Запланирован ремонт третьего водогрейного и первого парового котлов и пункта подготовки газа. На Владивостокской ТЭЦ-2 ключевые работы пройдут на турбинном и котельном оборудовании. На Артемовской ТЭЦ ремонтная программа началась в марте. На котельном оборудовании в 2023 году выполняются программы повышения надежности и продления срока эксплуатации. Специалисты Партизанской ГРЭС в 2023 году проводят три средних и два текущих ремонта на котельном оборудовании, а также два текущих ремонта на турбинном.

АО "Дальневосточная генерирующая компания" - четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока, входит в группу "Русгидро". Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока в среднем достигает 70%.