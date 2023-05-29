Лукашенко заявил о согласии Путина с тем, что единая валюта - вопрос не сегодняшнего дня

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным, что введение единой валюты с РФ - вопрос не сегодняшнего дня.

"Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне [встреч] глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что работает Межбанковский валютный совет Центрального банка России и Национального банка Белоруссии и к нему вопросов нет. Он также заметил, что "некоторые патриотично настроенные люди в России и Беларуси часто поднимают этот вопрос [единой валюты]". "Я хотел бы услышать также вашу точку зрения на сегодняшний день. Ту давнюю точку зрения я хорошо знаю, - сказал он. - Что касается валютного совета, спасибо вам большое". Белорусский лидер отметил, что "даже враги признают, что Эльвира Набиуллина очень быстро разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами, особенно в условиях санкций".

По его словам, он хотел бы кое-чему "подучиться" у главы Центробанка РФ, задать несколько вопросов, которые сегодня на устах у многих глав государств. "Вы видите это в наших выступлениях. Наверное, мы многое говорим, но если и понимаем кое-что, типа резервная валюта и так далее, но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться. Поэтому такие вопросы меня больше всего интересуют", - сказал Лукашенко.