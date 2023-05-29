В Новосибирской области доплату подросткам за работу летом увеличили более чем втрое

Размер доплаты составит 3,8 тыс. рублей каждому

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. В Новосибирской области более чем в три раза увеличили объем средств на доплату подросткам в период летнего трудоустройства. Детей трудоустроят, в частности, на оборонные предприятия региона, рассказала в понедельник в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития области Ольга Потапова.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что доплата за счет средств областного бюджета будет составлять 3,8 тыс. рублей каждому подростку, годом ранее эта сумма составляла 1,1 тыс. рублей.

"Более 3 тыс. - это то, что конкретно мы платим через отдел занятости. Еще есть предприятия, которые доплачивают. Мы сейчас очень плотно вступаем в переговоры с работодателями. Это очень серьезная мера ответственности, не все на это идут, но тем не менее порядка шести-семи организаций, в прошлом году их было три, которые берут наших подростков", - сказала Потапова.

В пресс-службе уточнили, что трудоустроить детей на летний период планируют ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса региона, в том числе Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, новосибирский Завод "Электросигнал" и другие.

В 2023 году планируют временно трудоустроить почти 6 тыс. детей, что выше показателя 2022 года на 230 человек.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко добавила, что дети старше 16 лет не охотно едут в летние оздоровительные лагеря, они заинтересованы в возможности работы по своим интересам, профессиональной ориентации и заработка в летний период.