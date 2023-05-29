Основатель "Еврохима" оспорил решение об отзыве ВНЖ в Швейцарии

Иск в Федеральный административный суд Швейцарии представители Андрея Мельниченко подали 16 мая

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Представители российского миллиардера и основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко оспорили в суде Швейцарии решение об отзыве его вида на жительство в стране, сообщил ТАСС представитель Мельниченко.

"16 мая представителями Андрея Мельниченко был подан иск в Федеральный административный суд Швейцарии, на прошлой неделе было получено подтверждение, что этот иск получен", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что Мельниченко оспаривает решение Секретариата по делам миграции Швейцарии, поскольку оно игнорирует запреты, введенные самими федеральными властями этой страны. "Решение оспаривается, поскольку оно не соответствует процедурным нормам закона", - уточнил он.

Ранее издание SonntagsBlick сообщило о намерении федеральных властей Швейцарии отозвать у Мельниченко вид на жительство, поскольку он длительное время проводит вне страны. В прошлом году против Мельниченко были введены санкции Евросоюза, а затем и Швейцарии.