Совет директоров девелопера "Самолет" одобрил выкуп акций компании до 10 млрд рублей

Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем предполагается использовать в общекорпоративных целях

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/ Совет директоров группы "Самолет" принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба группы.

"Учитывая, что справедливая оценка стоимости чистых активов компании в пять раз выше текущей капитализации и принимая во внимание, что динамика цены акций не отражает кратный рост бизнеса за последние несколько лет, совет директоров принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы девелопера.

Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем предполагается использовать в общекорпоративных целях. Информация о ходе программы выкупа будет размещаться на корпоративном сайте компании.

"Мы вкладываем миллиарды рублей как в развитие девелоперского бизнеса, так и в построение лидера в области технологий повышения качества жизни и жилищных условий (proptech). Полагаем, что справедливая оценка компании значительно выше текущей рыночной капитализации, поэтому совет директоров и менеджмент считают оптимальным механизмом возврата капитала акционерам выкуп недооцененных акций с рынка", - приводит пресс-служба комментарий генерального директора группы "Самолет" Антона Елистратова.

По оценке Елистратова, группа за последние четыре года продемонстрировала выдающиеся темпы роста, увеличив масштаб бизнеса в несколько раз. Он убежден, что крупнейший земельный банк в стране, амбициозные планы развития ключевого девелоперского бизнеса и новых сервисов вокруг недвижимости в сочетании с низкой долговой нагрузкой создают основу для сохранения таких же высоких темпов роста на следующие три-четыре года.

Группа "Самолет" - один из лидеров на рынке proptech и девелопмента. Стоимость активов группы оценена независимым оценщиком Commonwealth Partnership (до марта 2022 года - Сushman & Wakefield). в 761,0 млрд рублей на конец 2022 года.