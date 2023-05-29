Временные правила перевозок грузов по сети РЖД продлят до конца года

После этого, как пишет "Коммерсантъ", планируется вернуться к правилам недискриминационного доступа

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство приняло решение продлить действие временных правил очередности перевозок на Восточном полигоне до конца 2023 года, после чего планируется вернуться к правилам недискриминационного доступа (ПНД). Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ".

Газета напоминает, что на заседании президиума правкомиссии по транспорту 26 мая было решено продлить временные правила определения очередности перевозок грузов на Восточном полигоне, срок действия которых должен был истечь 1 июля. Большинство участников заседания высказались за их продление, разъяснили газете в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По данным холдинга "Российские железные дороги" (РЖД), которые приводит "Коммерсантъ", с начала действия временных правил по конец 2022 года перевозки неугольных грузов на Восточном полигоне выросли на 3,5% к 2021 году, в том числе на 45,5% увеличились перевозки цветных металлов, химикатов и бумаги, на 40,2% - контейнеров, а более 700 предприятий впервые смогли отправить свою продукцию в восточном направлении.

Кроме того, с 2024 года планируется вернуться к ПНД, отказавшись от временных правил, пишет газета со ссылкой на источник. При этом, предлагается учесть все решения, закрепленные во временных правилах.

Действия правил недискриминационного доступа к железнодорожной сети и портам были приостановлены правительством в марте 2022 года и заменены временными. 31 марта 2023 года РЖД предложили продлить до конца 2023 года приостановку правил недискриминационного доступа грузов к железнодорожной сети.

Правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре обеспечивают всем компаниям равный доступ к перевозкам. Существующий порядок устанавливает приоритет специальных, ремонтных, пассажирских, почтовых и международных перевозок над грузовыми, при этом последние разделены на категории по значимости - от специальных, включая перевозки в пострадавшие от ЧП регионы, до транспортировки скоропортящейся продукции, сырьевых энергетических грузов. Правила регулируют в том числе и доступ к инфраструктуре при вывозе угля из Кузбасса.