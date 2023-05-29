ЦБ рекомендовал при продажах сообщать клиентам об особенностях "зеленых" бумаг

Рекомендации касаются всех продуктов: акций, облигаций, ПИФ, ETF, производных финансовых инструментов, депозитов, кредитов, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и страхования

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России рекомендовал информировать клиентов об особенностях "зеленых" бумаг и продуктов. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

"Банкам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, страховщикам при продаже продуктов устойчивого развития рекомендуется доводить до клиентов информацию об их особенностях, возможностях и рисках", - следует из сообщения. Это позволит повысить осведомленность инвесторов и предотвратить распространение обычных финансовых инструментов под видом "зеленых", полагают в ЦБ.

Рекомендации касаются всех продуктов: акций, облигаций, ПИФ, ETF, производных финансовых инструментов, депозитов, кредитов, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и страхования.

"Важно подробно раскрывать критерии, по которым можно точно определить, что инвестиции в такие продукты будут направлены на финансирование проектов устойчивого развития", - добавил регулятор. Компании могут публиковать информацию на своих сайтах, сообщается в письме ЦБ.