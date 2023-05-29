Число выкупов продавцами собственных товаров на Wildberries снизилось за месяц на 70%

Это связано с запуском новых алгоритмов, позволяющих отслеживать и пресекать "серые" схемы продвижения на платформе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Количество выкупов продавцами собственных товаров на Wildberries уменьшилось за месяц на 70% благодаря запуску новых алгоритмов, позволяющих отслеживать и пресекать "серые" схемы продвижения на платформе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Онлайн-платформа продолжает тестировать разработанные программистами компании новые алгоритмы, позволяющие отслеживать и пресекать "серые" схемы продвижения на платформе, в том числе так называемые самовыкупы. За первый месяц нового решения число "самовыкупов" сократилось уже на 70%", - говорится в сообщении.

Специальная программа проводит мониторинг сделок продавцов - заказов и возвратов, адресов доставки, суммы выкупа, анализирует активность страниц бренда и осуществляет контент-анализ отзывов. При обнаружении мошеннической активности, в том числе "самовыкупов", алгоритм передает сведения администрации онлайн-площадки, которая принимает решение о мерах воздействия. В зависимости от объема и характера нарушения продавцу может быть как вынесено предупреждение, так и наложено взыскание, отметили в компании.

Как пояснили в Wildberries, "самовыкупы" - это приобретение недобросовестными продавцами товаров у самих себя. Такие действия официально запрещены правилами платформы и договором-офертой: они осуществляются для повышения позиций товара в выдаче, написания "фейковых" отзывов, публикации недостоверной статистики продаж по товару, завышения рейтинга продукции и продавца, что является введением в заблуждение потребителей. Кроме того, от "самовыкупов" несут убытки малый бизнес и небольшие локальные производители, которые оказываются в ситуации недобросовестной конкуренции.

При этом в компании отметили, что подавляющее большинство партнеров ведут бизнес на Wildberries добросовестно и не прибегают к искусственному завышению рейтинга.

В середине мая в Wildberries сообщали, что служба безопасности компании раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Это могло нанести ущерб маркетплейсу на сумму порядка 650 млн рублей. В результате компания приняла решение заблокировать аккаунты 300 продавцов из-за подозрения в использовании "серых" схем. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разблокировать и возобновить сотрудничество.