Молдавия продлила контракт с принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС

Республика закупит около 303 тыс. МВт∙ч

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Молдавская компания "Энергоком" продлила на июнь контракт на поставку электроэнергии с принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Об этом госкомпания сообщила в понедельник на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Энергоком" продлила на июнь контракт на поставки электроэнергии с тепловой электростанции в Приднестровье", - говорится в сообщении. Согласно договоренности, Молдавия закупит около 303 тыс. МВт∙ч, что составляет примерно 95% всего импорта электроэнергии в республику. Цена осталась прежней - $66 за 1 МВт∙ч.

Остальные объемы энергетическая компания будет закупать на румынской бирже (OPCOM). Там уведомили, что с 24 мая Украина приостановила экспорт электроэнергии в Молдавию, поставки от румынской компании Nuclearelectrica также приостановлены из-за ремонтных работ.