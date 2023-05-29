29 мая, 09:18

Минпромторг не получал предложение ограничить заведениям в жилых домах продажу алкоголя

Ведомство намерено сформулировать позицию при поступлении документа после изучения обосновывающих аналитических материалов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минпромторг России не получал обращение о введении для заведений в жилых домах ограничений на продажу алкоголя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Такое обращение в Минпромторг России пока не поступало. Минпромторг России сформулирует позицию при поступлении документа после изучения обосновывающих аналитических материалов", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) обратилась в Госдуму с просьбой подключиться к рабочей группе по подготовке законопроекта о введении ограничений на продажу алкоголя для заведений в жилых домах. По мнению бизнеса, из-за предлагаемых инициатив ущерб могут получить около 38% ресторанов и баров. 

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