Комитет Думы поддержал штрафы до 1,5 млн рублей за нарушения при использовании биометрии

Одновременно до этих же размеров вырастут уже действующие штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную обработку персональных данных

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал в понедельник палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушения при использовании биометрических данных граждан.

Среди авторов инициативы - председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций. Законопроектом предлагается прописать в статье 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных) ответственность за нарушения при использовании биометрических данных.

Для граждан штраф составит от 6 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 1 млн рублей, для юрлиц - до 1,5 млн рублей.

Одновременно до этих же размеров вырастут уже действующие штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную обработку персональных данных.

29 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе. По нему биометрические персональные данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной биометрической системе. Кроме того, закрепляется запрет на принуждение к сдаче биометрических данных, то есть гражданину не может быть отказано в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию. Закон также вводит запрет на трансграничную передачу собранной биометрии. Ее использование и хранение допускается только в базах данных, находящихся на территории РФ.