ММК не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Акционеры компании по итогам 2021 года также принимали решение не выплачивать дивиденды

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Акционеры Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" по результатам работы ПАО "ММК" за отчетный 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО "ММК" по результатам отчетного 2022 года, рекомендованное советом директоров ПАО "ММК", - говорится в сообщении.

По итогам 2021 года акционеры ММК также принимали решение не выплачивать дивиденды.