На Калининградском комбинате Ростеха добыли два янтарных самородка

Их назвали "Кирилл" и "Мефодий"

МОСКВА, 29 мая./ТАСС/. На Калининградском янтарном комбинате Ростеха добыли два самородка весом свыше 1 кг каждый, говорится в сообщении госкорпорации.

Камни, найденные 24 мая, в День славянской письменности и культуры, получили названия в честь создателей кириллицы - святых Кирилла и Мефодия.

"Самородки "Кирилл" и "Мефодий" были добыты в янтареносном пласте Приморского карьера и показали на весах 1,088 тыс. г и 1,232 тыс. г соответственно. Каменные "братья" стали четвертым и пятым самородками, добытыми в этом году на Калининградском комбинате", - отмечается в сообщении.

В Ростехе добавили, что ежегодно на Приморском карьере добывается не более 20 таких крупных образцов сукцинита. Каждому из них присваивается номер и оформляется техпаспорт.

"После обнаружения самородка мы проводим ряд процедур - промывку, просушку, которые занимают по времени от одной до нескольких недель. Каждый образец - уникален, и его особенности вносятся в технический паспорт. Несмотря на то что камни добыты в одном месте и в один день, их параметры существенно отличаются", - подчеркнула специалист-геммолог комбината Анна Дугина, слова которой цитирует пресс-служба.

С начала года на комбинате нашли пять самородков, первые три назвали "Студенческий", "Афганец" и "Гламурный". Аукцион на 25 самородков общим весом 32 кг, которые добыли с 2019 по 2022 год, планируют провести в рамках VI Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum 2023.