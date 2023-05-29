29 мая, 09:36,
обновлено 29 мая, 10:28

Инфраструктуру "Сколково" атаковали хакеры, которые получили доступ к некоторым ресурсам

Сергей Шинов/ ТАСС
© Сергей Шинов/ ТАСС

Ведется работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Инфраструктура фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке, в результате чего ряд его сервисов стал недоступен. Злоумышленники получили частичный доступ к информационным системам, уже ведется работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке. Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. Ведется активная работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры фонда "Сколково", - сообщили в пресс-службе.

Первым о проникновении в системы фонда сообщил Telegram-канал "Утечки информации". Авторы публикации тем не менее отмечали, что критичных пользовательских данных и в принципе баз данных в "утечке" не обнаружено. В самом фонде добавили, что сейчас временно недоступны публичные информационные ресурсы, такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы, но основная часть функционала будет восстановлена в течение суток.

Фонд уточнил, что взлому, в частности, подвергся файлообменник, расположенный на физических мощностях "Сколково". Хакеры, представившиеся "украинским киберфронтом", также выложили в сеть скриншоты внутренних информационных ресурсов и отдельные документы. К расследованию произошедшего инцидента подключились правоохранительные органы, заверили в фонде. 

Теги:
Россия
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